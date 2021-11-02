Мэрия Новосибирска планирует продать часть бывшего автовокзала

Бывшее здание новосибирского автовокзала на Красном проспекте вошло в проект прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2022 год. Соответствующий документ опубликован на сайте горсовета.

Как следует из проекта, муниципалитет намерен продать 27% в праве владения зданием на Красном проспекте, 4 площадью 2099,4 кв. м, где раньше располагался новосибирский автовокзал. Сам автовокзал был закрыт в апреле 2020 года в связи с переносом площадки на Гусинобродское шоссе.

Кроме бывшего здания автовокзала, в план приватизации вошли 98 500 акций АО «Сибирьгазсервис» стоимостью 3 млн руб. и ещё 130 объектов общей стоимостью 247 млн руб., в числе которых – эстакада в Советском районе и 129 нежилых помещений.

Список объектов для приватизации планируется рассмотреть на сессии горсовета 4 декабря.

Напомним, в апреле появилась информация о том, что в здании закрывшегося на Красном проспекте автовокзала планируется создать креативную площадку с использованием мультимедийных технологий — Новосибирская область вошла в число десяти регионов, где подобные проекты могут быть реализованы на территории заброшенных помещений. Соответствующую программу реализует федеральное Агентство стратегических инициатив. Подразумевается, что обустройство площадок будут осуществляться исключительно за счёт инвесторов, а федеральный центр предоставит регионам методическую поддержку.

Как сообщила тогда «Континенту Сибирь» вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, сейчас у бывшего здания автовокзала много собственников, один из них – муниципалитет.