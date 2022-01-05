Новосибирским лыжникам вдвое подняли цену проката инвентаря

Новосибирцы пожаловались на подорожание проката лыж в городском парке «У моря Обского». После новогодних праздников стоимость аренды спортивного инвентаря на территории парка возросла вдвое.

Как рассказали очевидцы, с 1 января 2022 года стоимость проката лыжного инвентаря в муниципальном парке «У моря Обского» в Советском районе Новосибирска выросла со 100 до 200 рублей в час.

В администрации парка пояснили, что такое решение приняла вышестоящая организация.

Парк «У моря Обского» входит в состав муниципального автономного учреждения «Единая дирекция городских парков» наряду с ещё десятью городскими парками культуры и отдыха. Структура была создана осенью 2020 года с целью оптимизации управленческого штата и объединения материально-технической базы парков. До этого функции организации выполняло муниципальное учреждение «Городские парки культуры и отдыха».

В марте прошлого года «Единую дирекцию городских парков» возглавила Евгения Вторушина, ранее руководившая МУП «ПКИО «Михайловская набережная» (26 февраля 2020 года структура была ликвидирована»). Она заняла пост врио руководителя организации.

Напомним, с конца декабря на Михайловской набережной в Новосибирске работает каток.