Новосибирский парк «Каменка» планируют открыть к концу лета

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова провела выездное совещание на площадке строящегося парка «Каменка» в пойме одноименной реки. Заммэра рассказала о прогрессе в создании парковой зоны и сроках завершения работ.

Как сообщает пресс-центр новосибирской мэрии, на данный момент готовность нового парка оценивается в 69%, на данный момент уже построены визит-центр, центр проката и теплый туалет — во всех сооружениях продолжаются отделочные работы. Среди оставшихся задач — завершение внутренней отделки павильонов, пусконаладочные работы на инженерных системах, установка уличного и приствольного освещения вдоль пешеходных дорожек и обустройство покрытия на самих дорожках, а также монтаж систем видеонаблюдения и оповещения.

Сообщается, что весной в парке обустроят игровую площадку «Каменный лабиринт», установят ограждения на экотропе и заасфальтируют дорогу. В мае планируется обновить зеленые насаждения, а также разбить на территории парка газоны и цветники. В целом завершить работы по обустройству парка «Каменка» планируется до конца августа 2024 года.

Уникальный для России заливной ландшафтный парк в пойме малой новосибирской реки Каменка расположен на площади более тринадцати гектаров, в нём не будет твёрдых покрытий, только приподнятые дорожки в местах весеннего подтопления.

В марте 2018 года проект создания парка в пойме реки Каменки был включён в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», инициированный президентом России.

Ранее мы рассказывали, что новосибирские университеты по версии Национального агрегированного рейтинга вузов вошли в число лучших по России.