Парки Новосибирска объединили в МАУ

Новое постановление городских властей объединило парки Новосибирска в муниципальное учреждение «Городские парки культуры и отдыха».

Текст постановления за подписью мэра Анатолия Локтя опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Новосибирска. Согласно документу, МАУ «Городские парки культуры и отдыха» будет реорганизовано путем юридического присоединения к нему ряда городских парков. В частности, в учреждение войдут ПКиО «Михайловская набережная», «У моря Обского», «Заельцовский», «Первомайский», «Бугринская роща», «Сосновый бор» и «Парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова».

О планах по объединению городских парков в единое юрлицо власти Новосибирска сообщали еще зимой прошлого года. В феврале текущего года было создано МАУ «Городские парки культуры и отдыха», которое возглавил бывший директор ПКиО «Березовая роща» Андрей Былин. В Новосибирске 11 парков культуры и отдыха, восемь из которых – отдельные юридические лица. «Все они располагают различными ресурсами – специалистами, техникой. Чтобы эффективно ими распоряжаться, принято решение создать единую дирекцию, одно юридическое лицо. Главная цель – это не экономия ресурсов, а их объединение для эффективной работы по озеленению наших парковых зон. Такой подход также позволит более рационально использовать и лучше контролировать расходование денежных средств», — сообщал ранее в ходе встречи с журналистами Анатолий Локоть.

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