Новосибирские учёные создают тест-систему для распознавания омикрон-штамма

Учёные Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН участвуют в разработке новой тест-системы на выявление COVID-19, которая также определяет, относится ли вирус к штамму «омикрон». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения 30 декабря.

Как рассказали в пресс-службе научного института, в число разработчиков тест-системы также вошла новосибирская компания «Современные лабораторные технологии» (резидент биотехнопарка), которая ранее уже создала несколько тест-систем на коронавирус.

«При создании тест-системы учёные работали с синтезированной последовательностью, которая повторяет вариабельную часть генома омикрон-штамма SARS-CoV-2. Чувствительность созданной тест-системы оценивается как высокая», — сообщили в ИХБФМ.

Отмечается, что диагностика с помощью нового устройства занимает столько же времени, что и стандартное ПЦР-тестирование, однако по итогам процедуры можно получить вдвое больше информации. Материалом для анализа в данном случае служит мазок из носоглотки или ротоглотки.

Учёные рассчитывают, что устройство будет зарегистрировано уже в ближайшее время. Предполагается, что тест-система будет широко использоваться для обеспечения противоэпидемиологической безопасности.

Напомним, в декабре учёные новосибирского научного центра «Вектор» сфотографировали омикрон-штамм.