Пять человек пострадали в результате пожара в ковидном госпитале Красноярска

29 декабря в корпусе больницы для пациентов с коронавирусом в Красноярске произошел пожар. В результате происшествия пострадали пять человек.

По данным прокуратуры Красноярского края, пожар произошел в здании Красноярской межрайонной клинической больницы №20 имени И.С. Берзона. Предварительно установлено, что в палате одного из корпусов учреждения произошло возгорание личных вещей пациента.

Уточняется, что в результате происшествия пострадали пять человек — они получили ожоги и отравление продуктами горения. В настоящее время им оказывается медицинская помощь.

«Прокуратура Красноярского края организовала проверку в связи с возгоранием в Красноярской межрайонной клинической больнице №20 имени И.С. Берзона. <…> В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности в учреждении, при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — указано в сообщении.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона, пожар в терапевтическом корпусе больницы для пациентов с COVID-19 мог возникнуть во время зарядки телефона. Из-за возгорания из больницы были эвакуированы 112 человек.

«Предварительно, возгорание произошло в момент зарядки пациентом телефона, который лежал под матрасом. Все пациенты палаты приняли меры к тушению огня, а пожарные окончательно все потушили», — уточнили в ведомстве, добавив, что четверых из пострадавших перевели в краевую больницу — у них ожоги 10-15% поверхности тела.

Напомним, весной 2021 года в поселке Сорокино Манского района Красноярского края загорелось здание социально-реабилитационного центра для зависимых «Инициатива добра». В результате пожара один человек погиб, трое получили травмы.