Введен в эксплуатацию один из долгостроев ЖК «Рихард» в Кировском районе Новосибирска. Ключи от своих квартир смогут получить 140 семей.

По информации управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска, введен в эксплуатацию жилой дом на ул. Зорге в Кировском районе. Объект — один из долгостроев ЖК «Рихард». Он должен был быть построен ещё в 2015 году, однако застройщик ООО «НСК Девелопмент» обанкротился.

Обманутые дольщики создали жилищно-строительный кооператив «Рихард 279/4». Это позволило переоформить часть земельного участка на ЖСК, а также получить субсидии на благоустройство и техприсоединение объекта к сетям. В сентябре этого года строительство возобновили.

«После завершения всех строительно-монтажных работ и получения положительного заключения инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области о соответствии возведенного объекта проектной документации, мэрией города Новосибирска выдано разрешение на ввод 19-этажного жилого дома в эксплуатацию», — сообщил начальник управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска Евгений Улитко.

В жилом доме 140 квартир общей площадью 6787,5 кв. м. Помимо достроенного объекта, обанкротившийся застройщик оставил еще несколько долгостроев на площадке. Дома по строительным адресам: ул. Зорге, 279/5, ул. Зорге, 279/7 и ул. Зорге, 279/8 в настоящее время готовятся для рассмотрения на наблюдательном совете Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства для вынесения решения о возможной достройке или выплате компенсаций обманутым дольщикам.

Напомним, ООО «НСК Девелопмент» начало строить ЖК «Рихард» в 2014 году. В 2018 году компания обанкротилась. В 2019 году следователи возбудили дело в отношении руководства «НСК-Девелопмент» по части четвертой ст.159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). По данным прокуроров, от действий компании пострадали более 400 дольщиков, вложивших денежные средства в строительство домов, а также мэрия Новосибирска, которая приобрела в комплексе квартиры для переселения жителей из ветхих и аварийных домов.

В июне 2021 года стало известно, что в рамках этого дела обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УПК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), предъявлено бизнесмену Игорю Кузнецову — одному из соучредителей компании «НСК-Девелопмент». Об окончании следствия корреспонденту «Континента Сибирь» сообщили обманутые дольщики в июле 2021 года. Однако впоследствии, как писала «Новая Сибирь», из-за технических ошибок в процедуре ознакомления обвиняемого с материалами дела потребовались дополнительные действия. Теперь они проведены и с 21 декабря ознакомление началось сначала.