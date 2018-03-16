Мэр города, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что пока не знает, как решить проблему долгостроев.

Напомним, что дело было принято к производству 3 ноября 2017 года, после того как в арбитражный суд поступило два заявления о признании застройщика банкротом. 15 марта появилась информация о введении процедуры наблюдения по делу о банкротстве компании «НСК Девелопмент», которой принадлежит строящийся в Кировском районе Новосибирска ЖК «Рихард». При этом, в жилом комплексе «Рихард» мэрия, приобрела квартиры для переселения жителей из ветхих и аварийных домов.

Анатолий Локоть признался, что для мэрии банкротство «НСК Девелопмент» неприятная история. «То, что вчера появилось решение Арбитражного суда, я не знал, но в целом, мы держали ситуацию в поле зрения. Как будет решаться проблема пока не ясно, мы пока этим занимаемся. Мы мониторим ситуацию на рынке в целом и этот объект, безусловно, является больным местом для нас. Мы оказались в сложной ситуации, но решение, безусловно, найдем», – отметил мэр.

Напомним, что ранее вице-мэр Новосибирска Алексей Кондратьев заявлял, что городские власти сосредоточены на завершении строительства и получении квартир с соответствующим взысканием штрафных санкций за несоблюдение сроков.

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