Полицейские в Томске по горячим следам задержали подозреваемого в поджоге отдела пиротехники гипермаркета «Лента». Из-за возгорания были эвакуированы 650 человек.

По сообщению регионального главка МВД в социальной сети «ВКонтакте», в минувшую субботу полицейские задержали подозреваемого в умышленном поджоге отдела с пиротехникой томского гипермаркета «Лента».

25 декабря в дежурную часть УМВД России по Томской области около 16.00 поступило сообщение о возгорании в помещении гипермаркета на ул. Пушкина в Томске. Прибывшие на место полицейские опросили очевидцев и изучили записи камер видеонаблюдения.

«В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий «по горячим следам» сотрудниками полиции установлен подозреваемый. Им оказался местный житель, 1994 года рождения… Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении Управления МВД России по Томской области.

Посетители гипермаркета сняли видео ЧП и эвакуации покупателей, которое было опубликовано в группе Siberian социальной сети «ВКонтакте».

Как установили оперативники, пожар произошел в отделе пиротехнических товаров гипермаркета. По данным МЧС, площадь возгорания составила 20 кв. метров. Из гипермаркета были эвакуированы 650 человек. Прокуратура Томской области организовала проведение проверочных мероприятий в связи с возгоранием в гипермаркете «Лента».

UPD. На видео, опубликованном 26 декабря на канале YouTube Томской полиции, подозреваемый в поджоге рассказал, что находясь в помещении гипермаркета, взял с прилавка легковоспламеняющуюся жидкость и газовую горелку, после чего облил горючей смесью пиротехнические изделия и поджёг. По неподтвержденной информации, мужчина испытывал проблемы с психикой и должен был через неделю посетить психиатра.

Как ранее сообщал «Континент Сибирь», 21 декабря в гипермаркете «Лента» на ул. Елизаровых,13 в Томске также произошел пожар в отделе фейерверков. Подозреваемым в поджоге стал сотрудник подрядной организации гипермаркета.

Напомним, что 24 декабря в Кемерове огласили приговор по второму уголовному делу по факту пожара в ТРЦ «Зимняя вишня».