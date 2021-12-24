В Кемерове огласили приговор по второму делу «Зимней вишни»

Суд огласил приговор чиновнице, её сыну и подчинённой, а также предпринимателю, обвиняемым по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре Кемерова «Зимняя вишня». Им назначено наказание от семи до 18 лет лишения свободы.

Центральный районный суд Кемерова завершил оглашение приговора обвиняемым по второму уголовному делу по факту пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», сообщает «Интерфакс» из зала суда 24 декабря.

Бывшему руководителю инспекции Госстройнадзора в Кузбассе Танзиле Комковой назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы и штрафа 80 млн руб. по ст. 290 УК РФ (взятка), ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег). Её сын Эдуард получил десять лет колонии и штраф 70 млн руб. по ст. 290 УК РФ (взятка). Директор ООО «ИСК «Ресурс» Никита Чередниченко приговорён к 15 годам лишения свободы и штрафу 70,5 млн руб. по ст. 290 УК РФ (взятка) и ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег). Бывший начальник отдела госстройинспекции Светлана Шенгерей получила семь лет тюремного заключения по ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Согласно решению суда, Комкова и Шенгерей будут отбывать наказание в колонии общего режима, а Чередниченко и сын Комковой – в колонии строгого режима.

По данным следствия, с марта 2013 года по март 2014 года Танзиля Комкова вместе с сыном Эдуардом и директором ООО «ИСК «Ресурс» Никитой Чередниченко получили от застройщика – гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского 7 млн руб. За эти деньги Комкова не привлекла к ответственности компанию, проводившую реконструкцию здания торгового центра без разрешения на строительство и с нарушением требований проектной документации. Средства были перечислены на счёт ООО «ИСК «Ресурс» по фиктивному договору на оказание услуг и обналичены.

Кроме того, по версии правоохранителей, Комкова и Шенгерей не приняли мер по устранению строительных нарушений, выявленных в здании после проверки в марте 2014 года.

Оглашение приговора по делу началось 20 декабря. Обвинение потребовало для Комковой 21 года лишения свободы со штрафом 450 млн руб., для её сына Эдуарда – 12 лет колонии со штрафом 420 млн руб., для Чередниченко – 18 лет заключения со штрафом 420,4 млн руб., для Шенгерей – восьми лет колонии.

Приговор по первому уголовному делу о пожаре был вынесен в конце октября. Его фигурантами стали экс-директор компании-собственника ТРЦ «Зимняя вишня» Юлия Богданова, технический директор торгово-развлекательного центра Георгий Соболев, управляющая ТРЦ Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, руководитель компании «Системный интегратор», обслуживающей пожарную сигнализацию в ТРЦ, Игорь Полозиненко, его подчинённый Александр Никитин, начальник пожарного караула Сергей Генин и руководитель тушения пожара Андрей Бурсин. Они получили от шести до 14 лет лишения свободы по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность) в зависимости от роли каждого.

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, среди них 37 детей.