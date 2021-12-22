Потепление до +1 градуса ожидается в Новосибирской области

24 декабря в Новосибирской области ожидается потепление. Воздух прогреется до +1 градуса.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», ночью 23 декабря в Новосибирской области температура воздуха составит -3…-8 градусов, местами до -13. В регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до 0…-5 градусов, синоптики прогнозируют в отдельных районах небольшой, по западу местами умеренный снег и метели. Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 метров в секунду.

В ночь с 23 на 24 декабря столбик термометра упадет до -1…-6, местами до -15 градусов. В дневное время суток температура воздуха составит -4…+1 градус, ожидается мокрый снег и метель. Ветер сменит направление на юго-западный, его скорость составит 4-9 метров в секунду, местами возможны порывы до 17 м/с.

В ночь 25 декабря синоптики прогнозируют похолодание до -5…-10, местами до -20 градусов, днем столбик термометра поднимется до -3…-8, местами до -18 градусов, местами ожидается небольшой снег.

Отметим, по данным Gismeteo, 26 декабря в Новосибирске днем температура воздуха составит -6 градусов, максимальная скорость ветра — 8 метров в секунду. В ночь с 26 на 27 декабря в городе ожидается похолодание до -14 градусов, днем воздух прогреется до -7 градусов.

Напомним, из-за ситуации с коронавирусом в Новосибирске отменили праздничные массовые уличные мероприятия. В ночь с 31 декабря на 1 января в городе также не будет праздничных салютов.