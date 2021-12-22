Сотрудников томской «Ленты», потерявших работу после пожара, трудоустроят в другие магазины сети

Работники сгоревшего гипермаркета «Лента» в Томске будут трудоустроены в другие магазины торговой сети на территории города. Такое решение было принято после переговоров руководства компании и муниципальных властей.

Работников гипермаркета «Лента» по улице Елизаровых, 13 в Томске, где накануне произошёл крупный пожар, трудоустроят в магазины торговой сети по адресам Пушкина, 59, Красноармейская, 44 и проспект Мира, 30. Об этом сообщили в мэрии города 22 декабря.

По данным пресс-службы компании, в переводе на новые рабочие места нуждаются 170 сотрудников.

Как рассказали в муниципалитете, городские власти провели переговоры с руководством сети. По их итогам было решено, что за сотрудниками сгоревшего гипермаркета не только сохранятся рабочие места в компании, но и положенные им зарплата за текущий месяц и годовая премия.

Пожар в торговом центре «Лента» произошёл в Томске 21 декабря. По данным регионального управления МЧС, сообщение о ЧП поступило в 15:06 по местному времени, потушить огонь удалось лишь ночью.

Площадь горения составила 5 тыс. кв. м, также обрушилась крыша здания на площади 3,5 тыс. кв. м. Никто не пострадал. Из гипермаркета эвакуировали 200 человек.

В тушении пожара участвовало 24 единицы техники, 76 сотрудников и пожарный поезд.

По факту произошедшего прокуратура организовала проверку, в ходе которой планируется оценить, какие меры принимало руководство магазина по обеспечению пожарной безопасности здания.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, вскоре после ЧП был задержан подозреваемый в поджоге магазина. Им оказался сотрудник подрядной организации «Ленты» 1988 года рождения, работавший в торговом зале. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

«Причины своего поступка он внятно объяснить не смог», — рассказали в полиции.

По данным пресс-службы «Ленты», подозреваемый признался с содеянном, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

В компании также сообщили, что здание магазина и другие сгоревшие материально-технические ценности были застрахованы, размер ущерба оценивается.

«Вопрос восстановления объекта рассмотрит специальная комиссия после того, как будет обеспечен безопасный доступ в сгоревшее здание гипермаркета», — сообщили также в пресс-службе «Ленты».