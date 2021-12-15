Страховщики попросили генпрокурора найти ответственных за изношенные троллейбусы в Новосибирске

Представители группы компаний «Сибирская Ассистанская Компания», которая занимается страхованием имущества в случаях ДТП, написали обращение на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Они попросили его проверить соблюдение законодательства, регулирующего проведение техосмотров электротранспорта, в Сибирском, Дальневосточном и Уральском федеральных округах.

В своём обращении от 15 декабря (документ имеется в распоряжении «Континента Сибирь») руководитель ГК Сергей Гигин обратил внимание на неудовлетворительное техническое состояние троллейбусного парка в российских регионах, в частности, в Сибири и Новосибирске. Как подчёркивает автор письма, из-за изношенности электротранспорта пассажиров нередко даже бьёт током – публикации о таких инцидентах уже неоднократно появлялись в местных СМИ.

«Мой сын ездит в автошколу в городской аэропорт, прислал мне фотографию из троллейбуса – я был в шоке. Стал разбираться. В нашу группу компаний до 1 марта входило 40 пунктов технического осмотра, поэтому тема для меня близка», — рассказал «Континенту Сибирь» директор ООО ГК «Сибирская Ассистанская Компания» Сергей Гигин.

Руководитель компании указывает: согласно законодательству, троллейбусы, эксплуатируемые до пяти лет, должны проходить техосмотр раз в год, а транспортные средства, которые находятся «на ходу» дольше – раз в полгода. Однако пункты проведения этой процедуры располагаются лишь в четырёх точках страны – в Мурманске, Казани, Екатеринбурге и Рыбинске, где также работает передвижная линия техосмотра. Большинство регионов физически не могут проводить там диагностику своего транспорта, подчёркивает страховщик.

В обращении также говорится о том, что, согласно документам, техосмотр троллейбусов в Новосибирске провела компания, расположенная в Екатеринбурге. При этом передвижной диагностической станции у оператора нет, что ставит под сомнение фактическое проведение осмотра.

«На основании всего изложенного просим провести соответствующие проверки по всем перечисленным обстоятельствам в первую очередь в Сибирском, Дальневосточном и Уральском федеральных округах, выявить регионы, в которых троллейбусы фактически не проходили технический осмотр, и принять все необходимые оперативные меры для пресечения нарушения законодательства в сфере технического состояния городского наземного электрического транспорта и привлечения виновных лиц к ответственности», — говорится в сообщении, где также отмечено, что, по данным страховой организации, ответственными за проведение соответствующих мероприятий являются главы регионов.

Напомним, в 2019 году «Сибирская Ассистанская компания» заявляла о наличии коррупционной схемы в управлении муниципальными электросетями, отправив письмо в адрес федеральных силовых ведомств и полпреда СФО.