Кому принадлежат новосибирские электросети?

В редакцию «Континента Сибирь» попало письмо, адресованное руководителям федеральных силовых ведомств и полпреду президента в СФО. Его авторы считают, что в управлении муниципальными электросетями имеет место быть коррупционная схема, которую в мэрии Новосибирска не могут или не хотят пресечь.

Напомним, что весной текущего года директор ГК «Сибирская Ассистанская компания» Сергей Гигин и его коллега по страховому бизнесу Вадим Солдатенков обратились в мэрию Новосибирска с запросом, касающимся 48 муниципальных подстанций под управлением МУП «Электросеть». По данным Сергея Гигина и Вадима Солдатенкова, указанные подстанции были переведены на баланс ООО «Новосибирская электросетевая компания» «без соответствующих документов или с их минимальным наличием» – говорится в обращении. Ответ мэрии, который приводят предприниматели, гласил, что подстанции были не переданы компании, а взяты ей в аренду – там же содержалась ремарка о том, что «не более 15% [электрических сетей] являются муниципальной собственностью, а остальные электрические сети находятся в частной собственности».

«У нас имеются выписки, согласно которым все собственники зарегистрированы в юстиции, все 48 объектов. А в ответе мэрии значится всего 24. Вопрос: где остальные?» — комментирует Сергей Гигин «Континенту Сибирь». Он отмечает, что сделал повторный запрос для уточнения условий, на которых заключались договора аренды.

«У нас есть информация, согласно которой руководитель МУП «Электросеть» Юрий Рахманов может являться деловым партнером Александра Рыбака, директора «Новосибирской электросетевой компании», который ранее работал в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска при Владимире Знаткове, Евгении Киме и Александре Кожине, — продолжает Сергей Гигин. — Сейчас они обосновывают повышение тарифов, которое на наш взгляд не имеет под собой оснований».

Напомним, что ранее Александр Рыбак также фигурировал в сюжете вокруг «Городских газовых сетей» (ГГС). Эта компания, образованная в 2009 году, создавалась как предприятие с муниципальным участием. Сейчас, согласно информации на официальном сайте, «Городские газовые сети» входят в состав группы «Нордазия», а генеральным директором фирмы значится Андрей Корягин. С момента создания общества пост его гендиректора также занимали уже упомянутый Александр Рыбак и Владимир Тагильцев. К «Городским газовым сетям» также имели отношение председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов города Новосибирска Игорь Кудин и владелец контрольного пакета акций ООО «Сибспецтроймонтаж» (учредитель ГГС) Андрей Гудовский.

Сергей Гигин не исключает, что конечным бенефициаром «Новосибирской электросетевой компании» может быть Александр Лондон, брат основателя телеканалов «НТН-4» и «НТН-12» Якова Лондона. «Я не знаю, на кого оформлена доля, но в то, что Александр Лондон — друг Александра Рыбака, уверен на все сто», – прокомментировал он.

20 сентября письмо Сергей Гигин и Вадим Солдатенков отправили письма адресатам – в Генпрокуратуру, ФСБ, Главное управление экономической безопасности МВД, Ростехнадзор и аппарат полпреда президента в СФО. Помимо законности передачи муниципальной собственности в частные руки, авторы запросили также проверку руководства мэрии Новосибирска и Сибирского управления Ростехнадзора на причастность к указанной схеме. Также они планируют в ближайшее время сделать еще один запрос в мэрию по поводу условий аренды подстанций.

«Мы рассчитываем на то, что договора будут отыграны назад – неважно, каким способом – резюмирует Сергей Гигин. – Пока мы стучались во все двери, они придумали, что это должна быть концессия, но по факту никто никаких обязательств не несет. Пусть либо вернут имущество в МУП, либо заключают нормальную концессию: взял в аренду за копейки – сделай что-то для города. Как с газовой концессией в свое время получилось. Договора были перезаключены, создана концессия, в которой все стороны несут определенные обязательства: что-то построить, отремонтировать. И это правильно».

«Континент Сибирь» будет следить за развитием ситуации.

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