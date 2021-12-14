В правительстве Омской области кадровые изменения. Губернатор Александр Бурков назначил нового заместителя председателя регионального органа исполнительной власти. Об этом глава Прииртышья сообщил сегодня в своем Instagram.

Сегодня, 14 декабря, губернатор Омской области Александр Бурков подписал распоряжение о назначении бывшего вице-мэра Омска Михаила Губина заместителем председателя правительства региона. В зону его ответственности войдут такие направления, как строительство, жилищно-коммунальный комплекс, а также взаимодействие с Госстройнадзором и ГЖИ. «Недавно я говорил о том, что грядут организационные изменения в структуре областного правительства. Прошедший год показал, что нужно усиливать работу по строительству жилья и социальных объектов. Также необходимо уделить особое внимание обеспечению надёжности работы жилищно-коммунального комплекса», – прокомментировал свое решение губернатор Омской области в своем Instagram.

Александр Бурков также сообщил, что в ближайшее время произойдет разделение существующего министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства с последующим разграничением полномочий. «Вопросы транспорта и дорожного хозяйства остаются в ведении зампреда правительства региона, возглавляющего сегодня это министерство, Антона Заева», – рассказал губернатор.

Михаил Губин проработал в мэрии Омска почти три года и оставил свой пост вице-мэра, вчера, 13 декабря. В муниципалитете он курировал работу двух департаментов: строительства и архитектуры.

Напомним, в ноябре вице-губернатором Новосибирской области, отвечающим за реализацию крупных инфраструктурных проектов на территории региона, был назначен Роман Теленчинов. Он пришел в региональный орган власти с должности заместителя начальника департамента строительства и архитектуры – начальника управления строительства и инженерного обеспечения мэрии Новосибирска.