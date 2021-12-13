На следующей неделе Госдума планирует принять окончательное решение по законопроекту, который может отменить «партийные» выборы на уровне региона. «Континент Сибирь» показывает, как на предпоследнем этапе голосуют парламентарии, представляющие территории Сибирского федерального округа.

9 декабря Государственная дума во втором чтении приняла законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Он предполагает выстраивание системы власти разных уровней по единой модели, корректирует полномочия регионов и их глав. Большинство парламентариев (73,8%) во втором чтении одобрили предложенный документ, «против» оказались 19,3% народных избранников. 0,5% и 6,4% соответственно воздержались или не голосовали вообще.

Первое слушание по законопроекту прошло месяц назад. Его основные темы: отмена лимитов на количество сроков, которые может занимать глава субъекта федерации (на усмотрение местных законодателей), федеральный фильтр перед назначением для ряда региональных чиновников. Кроме того, территории могут решать, как называть главу, главное — не президентом. Также все депутаты от субъекта, в том числе те, кто работают на непостоянной основе, согласно законопроекту, будут замещать государственные должности региона. Это накладывает на них некоторые ограничения в рамках действующего законодательства. Лейтмотив второго чтения от 9 декабря — возможность отменять партийные списки на выборах в региональные законодательные органы. Также прошла поправка, вводящая норму о том, что первое лицо субъекта федерации может вынести предупреждение, сделать выговор или уволить «за неэффективность» главу муниципалитета.

В Госдуме 48 депутатов работают от регионов Сибирского федерального округа. От каждого субъекта есть представители, которые проголосовали «за» и депутаты, которые высказались «против» законопроекта о публичной власти. Первых больше: это практически все члены фракции партии большинства (ЕР) и единственный избранный в ГД от СФО выдвиженец ЛДПР — председатель комитета ГД по региональной политике и местному самоуправлению, заместитель главы фракции ЛДПР Алексей Диденко.

Как видно из графиков, всего один член фракции ЕР, избранный от СФО, не проголосовал за законопроект о публичной власти. Это Артур Чилингаров, в парламенте он представляет Республики Тыва и Хакасия, а также Красноярский край. Он был в этот день на пленарном заседании и голосовал по другим вопросам. В какой-то момент во время обсуждения поправок к законопроекту о публичной власти он перестает участвовать.

Третье чтение намечено на 14 декабря.