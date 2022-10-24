Депутат Государственной думы от Новосибирской области Дмитрий Савельев осудил высказывание Антона Красовского об убийстве украинских детей. По мнению Савельева, Красовский «должен быть немедленно задержан и в кратчайшие сроки осужден по максимальной строгости закона».

24 октября депутат Госдумы от Новосибирской области Дмитрий Савельев высказался по поводу скандала вокруг Антона Красовского, директора вещания на русском языке телеканала Russia Today.

«Высказывание Антона Красовского – это чудовищная провокация, это слова врага России, ненавидящего все живое. На мой взгляд, каждый звук этого высказывания — преступление. Человек, совершивший подобное, по своей разрушительности мало с чем сравнимое действие, должен быть немедленно задержан и в кратчайшие сроки осужден по максимальной строгости закона. Человек, произнесший такие слова, как «топить детей», «забивать в хату и сжечь», на мой взгляд, предал всех нас, предал Родину, народ, сражающийся за право на жизнь для российского и украинского народов, а по большому счету — за право на свободную жизнь для всей нашей цивилизации. Он преподнес в дар врагу не просто какое-то информационное оружие, он подарил ему настоящую информационную ядерную бомбу. И такое нужно карать немедленно и предельно жестко», — прокомментировал скандал Дмитрий Савельев в своих социальных сетях.

Напомним, что 23 октября писатель Сергей Лукьяненко в гостях авторской программы Красовского заявил о том, что в детстве на Украине дети говорили ему, что «страна оккупирована москалями». На что журналист ему парировал: «Украинских детей нужно либо топить, либо сжигать! Это наш метод». Лукьяненко сказал, что не одобряет такие высказывания.

После эфира поднялся скандал в связи с речью журналиста по поводу убийства детей. «Высказывание Антона Красовского дико и омерзительно. Возможно, Антон объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось с его языка <…> На текущий момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь», — написала главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем аккаунте в Telegram.

В свою очередь отстраненный от работы на RT Красовский опубликовал объяснение в своем ТГ-канале. По словам журналиста, «бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться. Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого».