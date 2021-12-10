В Следственном комитете предостерегли новосибирцев от действий телефонных мошенников

По всей стране продолжают фиксироваться случаи телефонного мошенничества, сообщает пресс-служба СК РФ. Сотрудники Следственного комитета РФ призывают граждан быть бдительными.

По данным ведомства, мошенники используют технические возможности для того, чтобы завуалировать свой номер под телефон официальных организаций, а также могут прислать поддельные документы, удостоверяющие личность. Зачастую жертвами мошенников становятся пожилые люди, инвалиды, ветераны, а также другие лица из социально незащищенной категории граждан.

В частности, в ведомстве напомнили о расследовании следственными органами СК РФ по Новосибирской уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины, которого обвинили по п. «б» ч.4 ст. 158 УК РФ (кража, совершённой группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По данным ведомства, в начале 2018 года мужчина, находясь в городе Люберцы Московской области, похитил у ветерана Великой Отечественной войны с банковской карты более 1,1 млн рублей. Он неоднократно звонил на разные телефоны ветерану и убеждал, что последнему положена компенсация за ранее купленные некачественные БАДы.

«Введя ветерана Великой Отечественной войны в заблуждение, обвиняемый убедил его сообщить ему реквизиты свой банковской карты. Используя полученные реквизиты, фигурант по делу осуществил регистрацию в мобильной системе от имени владельца банковской карты», — уточнили в СУ СК РФ по Новосибирской области. После этого мужчина перевел деньги на счета подконтрольных ему лиц. В настоящее время уголовное дело рассматривается в суде.

В СК РФ сообщили, как не попасть в ловушку мошенников. Так, в частности, в ведомстве отметили, что сотрудники правоохранительных органов, уполномоченные проводить предварительное следствие, вызывают граждан повесткой, однако при этом они не требуют по телефону предоставления персональных данных, банковских реквизитов, информации по счетам и пластиковым картам. Желая проверить мошенников, не следует перезванивать на такие входящие вызовы.

Кроме того, ни по телефону, ни в ходе очной беседы правоохранители не требуют перевести деньги на какой-либо счет. Уточняется, что любые предложения от имени правоохранительных органов, например, помочь в поимке преступника путем перечисления денег на указанные собеседником счета либо с целью обезопасить сбережения – явный признак мошенничества.

Если гражданин попал в ситуацию, при которой звонящий представляется сотрудником силовых структур или банка, ему необходимо позвонить по номерам телефона доверия или на «горячую линию» организаций, чтобы проверить озвученную звонившим информацию.

В ведомстве напомнили о том, что нельзя перечислять деньги на получение призов, выигрышей и другого, а также сообщать данные банковской карты людям, в том числе банковским служащим и работникам интернет-магазинов. Кроме того, в случае утери телефона, карты или дополнительном списании денежных средств гражданину необходимо сообщить об этом банку, а при получении SMS-сообщения о блокировке карты нужно немедленно связаться с контактным центром банка, который выпустил карту.

«Гражданам необходимо запомнить эти несложные рекомендации и провести разъяснительную беседу о том, как не стать жертвами мошенников, со своими родственниками, особенно пожилого возраста», — отметили в ведомстве.