Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в организации преступной группы, которая занималась мошенничеством под видом помощи в получении кредита в Новосибирске и Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

«Всего в ходе спецоперации, проведенной при силовой поддержке бойцов ОМОНа Росгвардии по четырех адресам в двух городах, были задержаны администраторы и организатор. В ходе обысков в офисах, а также по местам проживания фигурантов обнаружены и изъяты банковские карты, бухгалтерская документация, электронные носители информации, телефоны, компьютеры и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», — указано в сообщении.

Уточняется, что 32-летний житель Санкт-Петербурга, который является предполагаемым организатором группы, в период с августа по ноябрь текущего года осуществлял общее руководство тремя кол-центрами на территории Новосибирска.

Злоумышленники располагали базами данных финансовых организаций и звонили тем клиентам, которые ранее оставляли заявки на получение кредитов. Представляясь сотрудниками банков, они сообщали, что для получения займа гражданам якобы необходимо сначала оплатить страховой взнос, услуги курьера или комиссию. После сотрудники центров убеждали перечислить деньги на подконтрольные лидеру группы счета.

«Сообщники соблюдали строгую конспирацию — меняли сим-карты и мобильные телефоны, а также несколько раз арендовали новые съемные помещения, перевозя оборудование из одного места в другое. Каждому новичку при приеме на работу выдавался специальный сценарий, содержащий алгоритм действий при общении с клиентами», — сообщила пресс-служба ведомства.

В настоящее время правоохранители устанавливают количество потерпевших, а также общую сумму ущерба от действий группы. Администраторы кол-центров, а также организатор дали признательные показания. Уточняется, что в отношении лидера группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его сообщников — подписка о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ (мошенничество).

Напомним, в конце октября в Новосибирске возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве детского сада. Фигурант дела похитил свыше 7,5 млн рублей бюджетных средств на муниципальных контрактах.