Ученые назвали признаки риска тяжелого протекания COVID-19

Георгий Батухтин
 
ковид

2 декабря 2021 года начало свою работу последнее в этом году Общее собрание членов Сибирского отделения РАН. Темой его научной сессии было заявлена «Вклад научных и образовательных организаций Сибири в преодоление пандемии».

В своем выступлении известный новосибирский вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов дал краткую сводку того, что науке на сегодня известно о вирусе-возбудителе COVID-19, лечении и профилактике этого заболевания.

В частности, он рассказал, что есть перечень подтвержденных признаков, говорящих о высокой вероятности тяжелого протекания заболевания у человека. Прежде всего, это факторы риска, о которых говорилось достаточно давно: диабет, повышенная масса тела, склонность к тромбозам и серьезные хронические заболевания.

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«Но теперь мы можем добавить в этот список данные анализов крови, которые уже на начальной стадии болезни позволяют сказать, что у данного пациента высок риск утяжеления болезни. Это быстрое нарастание уровня антител IgM к коронавирусу с первых дней болезни, двукратное повышение (относительно нормы) уровней содержания в крови ферритина, С-реактивного белка и Д-димера, значительное изменение уровней прокальцитонина и тропонина», — отметил Сергей Нетесов.

По словам ученого отечественные диагностические компании оперативно отреагировали на эту информацию и уже разработали для больниц специальный тест-набор для определения ожидаемой тяжести заболевания у поступающих пациентов. Это позволит своевременно назначать соответствующие препараты таким людям (как известно, их эффективность прямо зависит от того, насколько быстро началась такая терапия).

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