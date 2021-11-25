Институт химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН после успешного прохождения испытаний получил в Росздравнадзоре регистрационное удостоверение на медицинское изделие «Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 из мазков носоглотки и/или ротоглотки человека». Тест-система, созданная учеными Института, позволяет быстро выявлять наличие вируса COVID-19 в организме человека.

Как рассказали «Континенту Сибирь» в институте, в основе тест-системы лежит метод изотермической амплификации, с помощью которого выявляется РНК и ДНК вирусов. При сохранении достаточно высокой чувствительности выполнение теста занимает около получаса, что значительно меньше времени, затрачиваемого на традиционный ПЦР анализ. В результате увеличивается количество тестов, выполняемых лабораториями.

Кроме того, отмечают разработчики тест-системы, ее применение не требует дорогостоящего оборудования, установленного в стационарных лабораториях. В результате методика может быть использована для экспресс-диагностики вне специализированных медицинских учреждений, например, например, в терминале аэропорта, здании железнодорожного вокзала и т.п. Это позволит, считают ученые, как выявлять пациентов на ранней стадии инфекции для последующей терапии, так и прерывать цепочки заражений, снижая скорость распространения.

Производить тест-систему (все ключевые компоненты которой имеют российское происхождение) предполагается на одном из предприятий наукограда Кольцово. «Есть все основания полагать, что запуск производства системы стартует до конца 2021 года. Мы надеемся, что набор будет внедрен в клиническую практику с перспективой экспорта в зарубежные страны», – рассказали «Континенту Сибирь» в пресс-службе ИХБФМ СО РАН.