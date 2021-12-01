Новые территориальные бренды помогут развитию экономики Новосибирской области

Новосибирские предприниматели и научные организации приняли участие в семинаре Роспатента «Региональные бренды России – новые точки роста». Регион пополнился новыми уникальными торговыми марками.

В Новосибирске в рамках семинара «Региональные бренды России — новые точки роста» предпринимателям и научным организациях региона рассказали, как правильно зарегистрировать территориальный бренд и на какую защиту со стороны государства они могут рассчитывать, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Семинар «Региональные бренды России — новые точки роста» призван содействовать развитию территориальных брендов, которые станут важным источником пополнения региональных бюджетов. Сегодня в России уникальные товары находятся под защитой НМПТ (наименование места происхождения товара) и ГУ (как географические указания). Такие товары становятся «визитной карточкой» региона, производство которых находится под правовой охраной.

В пресс-службе облправительства уточнили, что в настоящее время в регионе в качестве НМПТ уже охраняются Карачинская, Дупленская и Доволенская минеральные воды. Географическое указание является новым объектом интеллектуальных прав.

В рамках семинара директор ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» Олег Неретин вручил руководству Ордынской детской школы искусств свидетельство об исключительном праве на географическое указание «Ордынская роспись». Также состоялось вручение свидетельства об исключительном праве на наименования места происхождения товара «Грязь Карачинская».

С приветственным словом к участникам семинара от имени правительства Новосибирской области обратилась министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева. Она поздравила региональные организации и предприятия, получившие свидетельства, а также подчеркнула, что областные власти заинтересованы в развитии новых региональных брендов, так как они дают новый толчок для развития территории.

«Хочу отметить, что по всей стране серьезным направлением работы является сегодня развитие креативных индустрий. Это почти 17 видов деятельности в области творчества. Ни одна из них не обойдется без авторского права. «Ордынская роспись» — хороший тому пример. Мы гордимся нашими региональными брендами», — отметила министр.

Добавим, Новосибирская область является крупнейшим научно-образовательным и инновационным центром России. Регион входит в десятку лидеров страны с наибольшим коэффициентом изобретательной активности.

В настоящее время Новосибирская область занимает пятое место среди регионов России по количеству поданных заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания. Для увеличения патентования результатов интеллектуального труда регион заключил трехстороннее соглашение с министерством экономического развития РФ и Роспатентом.