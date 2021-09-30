Новосибирская область, Роспатент и МЭР подписали соглашение о защите интеллектуальных прав

Министерство экономического развития РФ (МЭР), правительство Новосибирской области и Роспатент подписали соглашение о поддержке сферы интеллектуальной собственности регионе, сообщается на сайте министерства.

Минэкономразвития России, Роспатент и правительство Новосибирской области подписали трехстороннее соглашение о внедрении рекомендаций по управлению результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации в регионе.

Уточняется, что МЭР РФ разработало рекомендации в 2018 году. Их поддержали в Совете Федерации и правительстве России. С 2019 года для того, чтобы ускорить реализацию рекомендаций на практике, минэкономразвития России, Роспатент и регионы заключают соглашения.

В рамках договоренностей ведомства поддерживают регионы информационно, по вопросам методологии внедрения новаций, участвуют в подготовке кадров. Регион берет на себя обязательства определить ответственных лиц за развитие данной сферы, сформировать документ с целями и задачами и обеспечить рост патентной активности.

«Для Новосибирской области, уверен, сфера интеллектуальной собственности и ее коммерциализация имеют особое значение. Достаточно вспомнить научно-технологический комплекс Новосибирска — одного из лидеров в стране по инновациям», — подчеркнул заместитель министра экономического развития РФ Владислав Федулов.

По данным пресс-службы министерства, на данный момент подобные соглашения заключены с девятью регионами страны. Среди них — Кемеровская и Омская области.

«В рамках взаимодействия с Роспатентом мы скорректируем программу стимулирования научной, научно-технической и инновационной деятельности, дополним ее мероприятиями по развитию сферы интеллектуальной собственности в соответствии с соглашением», — цитирует пресс-служба правительства Новосибирской области губернатора Андрея Травникова.

Уточняется, что в рамках реализации соглашения в регионе планируется развитие инфраструктуры в сфере интеллектуальной собственности, информирование о существующих формах поддержки объектов инфраструктуры интеллектуальной собственности и инновационной деятельности, включая госпрограммы и институты развития, обеспечение доступа к таким формам поддержки.

Напомним, ранее Новосибирская область заключила соглашение о строительстве инфекционной больницы в поселке Садовый. Мощность медучреждения составит 504 койки, общая площадь — около 35 тыс. кв.м. Ввести в эксплуатацию объект планируется в конце следующего года.