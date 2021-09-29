Новосибирская область заключила соглашение о строительстве новой инфекционной больницы в поселке Садовый, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Минздрав региона подписал соглашение о государственно-частном партнёрстве (ГЧП) в отношении финансирования, проектирования, строительства и технического обслуживания новой инфекционной больницы. Подписание состоялось 29 сентября в Москве в рамках VIII Инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП».

Подписи под документом поставили министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов и председатель совета директоров инвестиционно-строительного холдинга «К1» Дмитрий Колосов.

Соглашение предусматривает создание в регионе новой инфекционной больницы в поселке Садовый Новосибирского района. Мощность медучреждения составит 504 койки, общая площадь — около 35 тыс. кв.м. Оператором по целевой эксплуатации больницы станет ГБУЗ НСО «Городская клиническая инфекционная больница №1», по техническому обслуживанию — частный партнер.

«Строительство нового современного здания инфекционной больницы — важный этап развития системы здравоохранения региона, необходимая составляющая инфраструктуры для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Этот проект позволит значительно укрепить нашу инфекционную службу, и, самое главное — все необходимые условия будут созданы и для лечения пациентов, и для работы медиков», — сказал Константин Хальзов.

В составе учреждения планируется создать шесть лечебных отделений, отделение функциональной диагностики, реанимации, интенсивной терапии, рентгенологическое отделение, а также четыре лаборатории и операционный блок с родовым отделением.

По данным пресс-службы правительства региона, больницу оснастят современным высокотехнологичным оборудованием и вертолётной площадкой для санитарной авиации, что позволит принимать пациентов из отдалённых районов области. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован в конце следующего года.

Инициатива строительства в регионе нового инфекционного госпиталя принадлежит губернатору Андрею Травникову. С соответствующими предложениями в 2020 году он обратился в правительство и Государственную думу РФ. Предложение главы региона получило поддержку со стороны правительства РФ — в постановление о принятии федерального бюджета на 2021-2023 гг. была внесена рекомендация о выделении средств на строительство нового медицинского учреждения. Одновременно реализация проекта предполагает заключение соглашения о государственно-частном партнёрстве (ГЧП).

Напомним, правительство Новосибирской области в июне текущего года утвердило решение о строительстве новой инфекционной больницы в поселке Садовый Новосибирского района Новосибирской области. Общая стоимость проекта оценивается в 4,6 млрд рублей.