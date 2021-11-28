Крупный бизнес-центр возле станции метро выставлен на продажу за 750 млн рублей

Объявление о продаже бизнес-центра «Кристалл», расположенного в пешей доступности от метро «Гагаринская» в Новосибирске, появилось на портале «Авито». За этот объект владелец, компания «Этажи», планирует выручить 750 млн рублей.

В числе преимуществ данного БЦ продавец назвал удачную локацию в непосредственной близости от станции метро и перекрестка двух оживленных транспортных магистралей (где на этой неделе, напомним, завершился ремонт). Также «Этажи» подчеркнули стопроцентную загруженность – согласно сайту Bcinform.ru, в настоящее время в «Кристалле» имеется всего одно свободное помещение. При этом общая площадь на пяти этажах превышает 6 тыс. кв. метров.

Основными арендаторами БЦ являются медицинские организации. Также, по данным 2ГИС и агентства N1, в «Кристалле» располагаются несколько строительных и компьютерных компаний, среди которых «СКБ Контур», туристическое агенство и другие организации.