Госкорпорация ВЭБ.РФ выставила на торги ТРЦ «Сибирский молл» и деловой центр «Новая высота» в Новосибирске. Дата торгов запланирована на 16 февраля 2023 года.

Активы будут выставлены единым лотом с начальной стоимостью в 3,7 млрд. рублей. Открытый аукцион на повышение начальной цены состоится на электронной площадке Сбербанк АСТ. Шаг аукциона составит 74,3 миллиона рублей, то есть 2% от стартовой цены. Заявку на участие можно подать до 13 февраля. Оба объекта управляются ООО «Торговый квартал — Новосибирск».

Также в ВЭБ.РФ отметили, что активы продаются вместе, как многофункциональный комплекс. По мнению владельца, офисный и торговый центры обладают общей технической и транспортной инфраструктурой, благодаря чему можно сократить расходы. Победителем в аукционе станет участник, предложивший лучшую цену.

Согласно информации, представленной в презентации продавца, «Сибирский молл» занимает 4 место среди торговых центров города по общей площади – 64 527 квадратных метров. Арендуемая площадь — 40 000 квадратных метров. За день центр посещают порядка 16 тысяч человек. Якорные арендаторы – гипермаркет «Ашан», магазины «М.Видео», «Спортмастер», «Sinsay», кинотеатр «КИНОСИТИ». Деловой центр «Новая высота» в свою очередь занимает пятое место по общей площади среди объектов офисной недвижимости в городе — 33,6 тысяч квадратных метров.

Напомним, что 13 декабря 2022 года на втором этаже «Сибирского молла» открыл свои двери фитнес-клуб сети HAMMER FIT. Занимаемая им площадь составила 1 988,1 кв.м.

Ранее мы писали, что аукцион по продаже АО «Красноярскнефтепродукт» (КНП) провалился, ввиду отсутствия заявок. Госпакет был выставлен за 2,32 млрд. рублей.