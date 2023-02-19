В Новосибирске подведены итоги торгов по продаже имущества ООО «Торговый квартал-Новосибирск», дочерней организации Внешэкономбанка. Среди выставленных объектов указаны торгово-развлекательный центр «Сибирский Молл» и расположенный рядом с ним деловой центр «Новая Высота».

Госкорпорация ВЭБ выставила на продажу имущество «Торгового квартала-Новосибирск в январе 2023 года. Стартовая цена лота составила 3,7 млрд рублей с шагом в 74 млн.

На участие в аукционе заявились две организации: ООО «Сибирская высота» и ЗАО «Глобус». Из протоколов подведения итогов известно, что единственное предложение в ходе торгов поступило от «Глобуса», тогда как «Сибирская высота» участия в торге не приняла. В итоге недвижимое и движимое имущество было продано ЗАО «Глобус» по стартовой цене.

Директором ЗАО «Глобус», по информации Rusprofile, является Марьяна Александровна Бойко, которая руководит еще девятью компаниями, основной вид деятельности которых – «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом». Одним из двух учредителей «Глобуса» ресурс list-org.com называет Александра Всеволодовича Бойко, главу холдинга TS Group. ЗАО «Глобус» также является юридическим лицом «Гранд Автограф Отель Новосибирск», ранее работавшего под брендом Mariott. Портфель коммерческой недвижимости Александра Бойко включает и другие крупные объекты, в том числе элитный ЖК «Жуковка».

Напомним также, что «Торговый квартал-Новосибирск», как и вся структура ВЭБ.РФ (а также ПСБ), попала под санкции Минфина США еще до начала военной операции на территории Украины. Пакет санкций включал в себя запрет на участие в финансовой системе США и ведение бизнеса на территории страны.