Движение транспорта по улице Писарева, перекрытое с конца сентября, возобновилось

Участок улицы Писарева возле перекрестка с Красным проспектом в Новосибирске, где больше двух месяцев шел ремонт теплотрассы, открылся для движения. В том числе возобновил работу троллейбусный маршрут №13, который теперь снова заходит на Плехановский жилмассив.

Все подземные работы были завершены 22 ноября, в последующие дни участок был забетонирован.

По данным мэрии Новосибирска, ремонтом теплосетей занималось МУП «Энергия», подрядчиком данного участка является ООО «Стройэнергоресурс». Общая стоимость работ по перекладке магистральных трубопроводов и реконструкции тепловых колодцев, составило 87,7 млн рублей. Общая выручка компании за прошлый год составила 284,5 млн рублей, чистая прибыль – 7,2 млн.

Несмотря на то, что движение по данному участку возобновилось, среди автовладельцев Новосибирска очень много отрицательных отзывов по поводу качества дорожного покрытия. В следующем году на этом участке может быть проведен капремонт.