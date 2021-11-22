Официальный дилер BMW в Тюмени лишается своего статуса

Как ранее писал «Континент Сибирь», омская группа компаний «БАРС», учрежденная Виталием Ольшанским, выходит в Тюмень с брендом BMW. Действующий партнер марки – местная ГК «Дина» – прекращает работу с BMW в качестве официального дилера с 1 января 2022 года.

Напомним, что весной 2021 года BMW объявил тендер по Тюменской области. «Как дистрибьютор, мы заинтересованы в том, чтобы в регионах нас представляли сильные партнеры, готовые обеспечить высокий уровень представления бренда и качества обслуживания. Если по итогам длительного периода времени по каким-то причинам мы не совсем довольны работой нашего регионального партнера, то оставляем за собой возможность поиск альтернативных вариантов работы в регионе», – отмечал тогда «Континенту Сибирь» PR-директор BMW Group Russia Василий Мельников. О победе «БАРСа» в конкурсе на право представлять BMW в Тюмени «Континенту Сибирь» стало известно от нескольких участников рынка в июле 2021 года.

Группа компаний «Дина» на сегодня официально представляет в Тюмени бренды BMW, Volkswagen, Skoda, Mazda. Помимо автобизнеса среди направлений ее деятельности — девелопмент и розничные рынки. Группа компаний была основана в 1992 году известным тюменским бизнесменом, бывшим депутатом гордумы Тюмени (и экс-главой исполкома городского отделения партии «Единая Россия») Владимиром Михайловым, скончавшимся в 2016 году. На сегодня учредителем ГК «Дина» является его сын Иван Михайлов.

По данным «Континента Сибирь» группа компаний «БАРС» вела переговоры о площадке для BMW с разными участниками тюменского авторынка, и выбор был сделан в пользу салона «Автограда» на улице Федюнинского. Именно на этой площадке и будет запущен полнофункциональный дилерский центр BMW. Сроки его запуска компания пока публично не анонсирует в силу преждевременности.

Участники тюменского рынка считали наличие двух дилеров BMW избыточным для города. В этой ситуации курсировала информация о том, что договор с ГК «Дина» может быть не продлен с 2022 года. На текущий момент эта информация подтвердилась. Таким образом, омский «БАРС» станет единственным официальным дилером марки в Тюмени.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, за 3 квартала 2021 года в Омске было продано 216 новых автомобилей BMW. Для сравнения: в Тюмени за этот же период было реализовано 136, а в Сургуте — 119 новых автомобилей BMW.

Директором дилерского центра в Тюмени стал Александр Ястребов. Ранее он был коммерческим директором салона Renault группы компаний «Евразия Моторс» в Омске, а после этого переехал в уральский регион, где работал на позиции заместителя директора «Автомир-Екатеринбург».

Компания «БАРС» является официальным дилером BMW в Омске с 2007 года. Помимо BMW в ее портфеле на сегодня бренды KIA и Hyundai. Дополнительный импульс развитию бизнеса в конце 2016 года придал новый собственник компании – известный омский бизнесмен Виталий Ольшанский. Осенью 2021 года в Омск приезжал глава представительства BMW в России Штефан Тойхерт. Вместе с Виталием Ольшанским он принял участие в BMW M Tour 2021 и провел встречу с губернатором Омской области Александром Бурковым.

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