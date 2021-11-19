Подведены итоги всероссийского конкурса на создание Центр компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) по созданию новых материалов с заданными свойствами.

В подобных разработках нуждаются многие отрасли экономики, а современный уровень материаловедения позволяет получать впечатляющие результаты. К сожалению, в последние десятилетия образовался разрыв между наукой и производством, мешающий превращению новых знаний в новые технологии и продукты. Его преодоление является одной из главных задач центров компетенций, создаваемых в рамках НТИ, которые создаются на конкурсной основе.

В итоге, на конкурсе победил консорциум Новосибирского госуниверситета, в который также входят Сколтех, НГТУ, СибНИА и ряд других организаций. Как сообщили корреспонденту «Континент Сибирь» в НГУ, эта победа, во многом, результат командной работы всех участников консорциума, которую от НГУ курировал первый проректор университета Сергей Голушко.

Теперь в течение трех лет консорциум получит более полумиллиарда рублей, которые пойдут на выполнение ряда проектов и НИОКР. Ранее наше издание уже рассказывало о ближайших планах Центра. Напомним в «портфеле заказов» — материалы для новых авиационных двигателей, турбин электростанций, а также с использованием графеновых нанотрубок, которые производит в Новосибирске компания OXSiAl. Работы в этих и других направлениях начались еще до объявления официальных результатов конкурса, так что никакого времени «на раскачку и организационный момент» не потребуется, сообщили представители нового Центра компетенций.

«Мы надеемся, что состав консорциума, в рамках которого работает этот Центр, будет расширяться, прежде всего, за счет промышленных партнеров. НГУ уже заключил договора о сотрудничестве с Новосибирским приборостроительным заводом, заводом полупроводниковых приборов «Восток», заводом радиодеталей «Оксид». Мы продолжаем работу в этом направлении», — отметил начальник Центра по взаимодействию с органами власти и промышленными партнёрами Новосибирского госуниверситета Александр Люлько. В частности, интерес к сотрудничеству с центром высказали представители госкорпораций Росатом и Роскосмос.