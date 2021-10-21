Совещание по планам нового объединения научных, промышленных и образовательных организаций прошло на базе новосибирского Академпарка.

В новосибирском Академпарке прошло обсуждение программу развития создаваемого Консорциума Центра компетенций Новосибирского государственного университета по направлению «Разработка и моделирование функциональных материалов с заданными свойствами». На сегодня в состав Консорциума входят университеты (НГУ, Сколтех, СФУ, НГТУ) и несколько научных институтов СО РАН. Партнерами консорциума является ряд индустриальных гигантов, таких как ГК Росатом, Русал, Норникель, ОДК и др. Как отметил в своем выступлении руководитель Центра компетенций, генеральный директор компании Satratek Антон Рязанцев, это дает новому объединению набор уникальных компетенций и возможностей по разработке и внедрению в промышленность новых материалов, прежде всего, композитных.

Состав участников Консорциума планируется расширять, поэтому на встречу пригласили руководителей ряда новосибирских предприятий, которым было предложено войти в него, сэкономив тем самым расходы на НИОКР для своего производства.

В ходе обсуждения были представлены и первые проекты, которые будут реализовываться в рамках Консорциума. В их числе – моделирование и испытания композитных материалов, которые будут применяться в новых проектах российских военных и гражданских самолетов. Под эти задачи, в частности, уже запущена и успешно сертифицирована лаборатория огневых испытаний авиационных материалов и конструкций.

«Ранее таких лабораторий в Российской Федерации не было. Во время работы над известным всем «Суперджетом» подобные испытания пришлось проводить на территории Евросоюза. И то, что мы смогли в сжатые сроки создать и зарегистрировать такую лабораторию, показывает, насколько широким набором компетенций располагает созданный Консорциум», — рассказал «Континенту Сибирь» Антон Рязанцев.