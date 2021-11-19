Новосибирские полицейские задержали оптового межрегионального наркокурьера

Правоохранители задержали оптового межрегионального наркокурьера в одном из населенных пунктов Новосибирской области. Они изъяли почти 9 кг синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Сотрудники полиции при силовой поддержке спецназа задержали 35-летнего жителя Новосибирска с крупной партией синтетических наркотиков.

«При производстве досмотра автомобиля, находящегося в пользовании подозреваемого, полицейскими было обнаружено вещество кристаллического типа массой более 4,5 кг. Обнаруженное задержанный хранил с целью последующего сбыта на территории Новосибирской области. Также оперативниками было обнаружено и изъято из тайника- закладки, ранее оборудованного задержанным в одном из районов области, наркотическое средство массой более 3,5 кг», — указано в сообщении.

По результатам экспертизы установлено, что изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения a-PVP общей массой почти 8, 7 кг. Вещества могло хватить для приготовления свыше 50 тыс. разовых доз наркотика.

По данным ведомства, подозреваемый выполнял роль оптового межрегионального наркокурьера и фасовщика регионального склада запрещенных веществ. Он принимал крупные партии наркотиков, которые поступали в регион из разных областей, после чего распределял их для последующих курьеров и сбытчиков. Для этого он помещал расфасованные наркотические средства в тайники-закладки.

«Полицейскими установлено, что гражданин приехал в Новосибирск с целью организации сбыта запрещенных веществ. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в октябре правоохранители задержали в Новосибирске сотрудника полиции за хранение наркотиков. Ранее полицейские ликвидировали лабораторию по производству наркотиков в Мошковском районе Новосибирской области