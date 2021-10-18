В Новосибирске сотрудника полиции задержали за хранение наркотиков

В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

Сотрудники Следственного комитета в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего сотрудника полиции. Его подозревают в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере (часть 2 ст. 228 УК РФ).

«По данным следствия, с 14 по 15 октября фигурант по делу, состоящий в должности инспектора одного из подразделений ГУ МВД России по Новосибирской области, на территории города Новосибирска незаконно приобрел и хранил у себя без цели сбыта наркотическое средство мефедрон массой 2,90 г., что составляет крупный размер. В дневное время 15 октября вблизи дома 47 по улице Линейная Заельцовского района города Новосибирска он был задержан сотрудниками полиции», — сказано в сообщении.

Уточняется, что суд избрал меру пресечения фигуранту дела в виде домашнего ареста. В настоящее время сотрудники ведомства проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебные экспертизы.

Напомним, в середине октября правоохранители ликвидировали лабораторию по производству мефедрона под Новосибирском. Полицейские изъяли свыше 30 кг запрещенных веществ. Ранее сотрудники ФСБ пресекли канал поставки крупных партий наркотиков в областном центре.