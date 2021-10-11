Полиция ликвидировала крупную нарколабораторию под Новосибирском

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали лабораторию по производству наркотиков под Новосибирском, сообщает пресс-служба МВД России.

Сотрудники полиции ликвидировали крупную нарколабораторию в Мошковском районе Новосибирской области, которую организовал житель Красноярского края.

Установлено, что мужчина прибыл в регион и арендовал дом в Мошковском районе области. Затем он приобрел оборудование и химические ингредиенты для изготовления мефедрона, и наладил его производство в одной из надворных построек для дальнейшего сбыта.

«На территории домовладения оперативники обнаружили лабораторное оборудование, прекурсоры, электронные весы, химический реактор, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Кроме того, изъято свыше 30 килограммов запрещенных веществ», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством — мефедроном в разной степени готовности.

В отношении красноярца возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере). Обвиняемый заключен под стражу.

Напомним, в начале октября сотрудники ФСБ пресекли канал поставки крупных партий наркотиков в Новосибирске. Наркодилер был задержан в Колыванском районе области при изъятии им из схрона 9 кг гашиша и 100 г. кокаина, которые он планировал сбыть на территории Новосибирска.