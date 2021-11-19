Коммерческих перевозчиков могут привлечь к ответственности за ненадлежащую дезинфекцию салонов автобусов

Специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проверили работу по дезинфекции салонов городского транспорта – на коммерческих перевозчиков составлены административные протоколы.

Одна из проверок состоялась 18 ноября на предприятии Горэлектротранспорта. По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства региона Вячеслава Невежина, проверка предприятия осуществлялась тщательно. «Все журналы ведутся регулярно, не только перед проверкой. Это одно из предприятий, к которому у Роспотребнадзора не было вопросов. В качестве контроля два раза в неделю лабораториями проводится взятие контрольных смывов, их берут с поручней, на поверхности данной части салона троллейбуса не выявлены какие-либо вирусы. Можно сказать, что качество дезинфекции удовлетворительное», – отметил замминистра.

В процессе рейдовых мероприятий минтрансом региона контролируется исполнение требований по предъявлению дезсредств, которые должны находится в салоне. На конечных остановочных пунктах водитель с кондуктором обязаны производить санитарную уборку контактных мест: поручней, ручек сидений, дверей.

Напомним, министерство транспорта и дорожного хозяйства региона совместно с мэрией г. Новосибирска, ГИБДД и полицией ежедневно проводит до пяти рейдов по соблюдению ограничительных мер на различных видах транспорта. Проверки осуществляются также на объектах транспортной инфраструктуры: автостанциях и автовокзалах.

«Конечно же, нам показали, как обрабатывается транспорт, но это была определённая видимость. При более глубокой проверке было понятно, что всё сделано в дежурном варианте, на случай приезда контролирующих специалистов. Роспотребнадзор занимается административным расследованием, по факту которого материалы будут переданы в суд», – резюмировал Вячеслав Невежин.