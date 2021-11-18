В Новосибирске выставили на продажу общежитие с жильцами за 9,3 млн рублей

В Новосибирске выставили на продажу здание общежития предприятия ФГУП «Опытный завод», которое было признано банкротом.

Информация о проведении открытого аукциона опубликована в едином федеральном реестре сведений о банкротстве конкурсным управляющим должника Аркадием Зыряновым.

Уточняется, что общежитие находится на улице Ветлужской,3 в микрорайоне ОбьГЭС в Советском районе Новосибирска. Площадь трехэтажного здания составляет более 1,7 тыс. кв.м. Его построили в 1963 году. Начальная цена объекта — почти 9,4 млн рублей, шаг аукциона — 5% от начальной стоимости.

«Начальная цена продажи — 9 389 000,00 руб. Обременения на имущество: в продаваемом здании зарегистрированы граждане по месту жительства», — указано в объявлении о проведении торгов. Согласно документам, в здании зарегистрированы 44 человека.

Подать заявки на участие в аукционе можно до 20 ноября, торги состоятся 22 ноября.

Новосибирский «Опытный завод» создан в 1959 году, на территории ОбьГЭС под управлением АН СССР. Завод занимался выпуском специального оборудования и приборов для институтов Академгородка. В сентябре 2018 года на предприятие было введено внешнее управление.

Напомним, в мае текущего года в Новосибирске был продан санаторный комплекс ФГУП «Опытный завод». Четыре здания в поселке Голубой залив Морского сельсовета приобрела компания «МСК» за 54 млн рублей.