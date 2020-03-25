За долгами новосибирского «Опытного завода» выстроилась очередь

Арбитражный суд Новосибирской области принял к рассмотрению более десятка ходатайств физических лиц, выразивших желание расплатиться по долгам ФГУП «Опытный завод», войдя таким образом в число кредиторов предприятия.

Определения о принятии к рассмотрению ходатайств размещены на сайте арбитража. Судя по документам, интерес к банкротству новосибирского завода проявили порядка 13 бизнесменов из разных регионов страны. Признать филиал ИТПМ СО РАН ФГУП «Опытный завод» несостоятельным летом 2017 года потребовала ФНС, сумма исковых требований составляла около 33 млн рублей. В сентябре 2018 года на предприятии было введено внешнее управление. В марте текущего года бизнесмен Вячеслав Яценко обратился в арбитраж с предложением погасить порядка 400 тыс. рублей долга завода по НДС. Суд ходатайство удовлетворил. До этого также было удовлетворено ходатайство коммерсанта об уплате за предприятие налогов, страховых взносов, пеней и штрафов на общую сумму порядка 30 млн рублей.

В январе текущего года Советский районный суд Новосибирска вынес оправдательный приговор бывшему директору «Опытного завода» Станиславу Иваницкому, которому вменяли сокрытие налогов более, чем на 14 млн рублей. 19 марта, выступая перед журналистами в Госдуме РФ, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя заявила о предполагаемой попытке рейдерского захвата предприятия. «Только вмешательство «Росимущества» остановило захват опытного завода. Этот завод обеспечивает продукцией нашу науку», — цитирует парламентария пресс-служба КПРФ.

Новосибирский «Опытный завод» был создан в 1959 году, на территории ОбьГЭС под управлением АН СССР. Завод занимался выпуском специального оборудования и приборов для институтов Академгородка. Территория предприятия занимает порядка 30 га земли.

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