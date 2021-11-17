Дело о лжесвидетельстве депутата райсовета в Новосибирской области передают в суд

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Совета депутатов Ордынского района. По данным следствия, он выступил в суде с ложными показаниями, чтобы покрыть подозреваемых в хищении средств.

Ордынский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 44-летнего депутата Совета депутатов Ордынского района Александра Кризона, обвиняемого по ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показание свидетеля в суде либо в ходе досудебного производства).

Материалы дела переданы в суд, сообщили в ведомстве 17 ноября.

По версии следствия, депутат проходил свидетелем на допросе по уголовному делу о присвоении денежных средств, возбуждённому в отношении бывшего руководителя и инженера по безопасности и охране труда МУП «Единая управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством».

«Фигурант по делу, с целью помочь мужчинам избежать уголовной ответственности, дал заведомо ложные показания по обстоятельствам, имеющим значение для уголовного дела. В ходе дополнительного допроса обвиняемый также дал заведомо ложные показания», — рассказали в следственном комитете.

В итоге Ордынский районный суд вынес фигурантам обвинительный приговор по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения) — он уже уступил в силу, а показания депутата признал недостоверными, поскольку были опровергнуты исследованными доказательствами.

Свою вину депутат так и не признал. Уголовное дело с обвинительным заключением в его отношении в ближайшее время поступит на рассмотрение в суд.

Напомним, уголовное дело в отношении депутата Ордынского райсовета было заведено в октябре. Тогда же «Континенту Сибирь» в облпрокуратуре подтвердили, что речь идёт о депутате Александре Кризоне.