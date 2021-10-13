Депутата районного парламента в Новосибирской области подозревают в даче ложных показаний на суде

В отношении депутата Совета депутатов Ордынского района Новосибирской области возбуждено уголовное дело за дачу ложных показаний во время судебного заседания. По данным правоохранителей, он покрывал сотрудников управляющей компании, осуждённых за присвоение денег.

Уголовное дело о заведомо ложных показаниях в суде в отношении депутата Совета депутатов Ордынского района возбуждено по материалам прокурорской проверки, сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области 13 октября.

Как сообщили в ведомстве «Континенту Сибирь», речь идёт о депутате Александре Кризоне.

Ранее Ордынский районный суд вынес приговор в отношении руководителя и инженера по безопасности и охране труда МУП «Единая управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством», обвиняемых в присвоении денежных средств по предварительному сговору с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Решение суда в законную силу уже вступило.

«В судебном заседании, будучи предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 307 УК Российской Федерации, свидетель по уголовному делу дал заведомо ложные показания с целью помочь указанным подсудимым избежать уголовной ответственности. Однако показания мужчины судом были признаны недостоверными», — сообщили в прокуратуре.

В связи с произошедшим прокуратура обратилась за дачей правовой оценки к следствию. В результате в отношении депутата Совета депутатов Ордынского района было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания).

Расследование уголовного дела продолжается, его результаты прокуратура взяла на контроль.

Ранее также сообщалось о том, что депутата Заксобрания Омской области заподозрили в неуплате НДС на 45 млн рублей.