Депутата Заксобрания Омской области заподозрили в неуплате НДС на 45 млн рублей

В Омской области за неуплату налогов следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя ООО «Западно-Сибирский металлургический комбинат», сообщает пресс-служба СУ СК РФ региона.

В Омской области следователи возбудили в отношении экс-директора ООО «Западно-Сибирский металлургический комбинат». Он подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (часть 2 ст. 199 УК РФ).

«По версии следствия, подозреваемый, являясь директором ООО «Западно-Сибирский металлургический комбинат», уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 45,7 миллионов рублей, включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения о расходах организации за 2015-2017 гг, занизив налоговую базу по НДС», — сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что сотрудники ведомства провели обыски и проводят следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.

В пресс-службе СУ СК РФ по Омской области «Континенту Сибирь» уточнили, что речь идет об учредителе, бывшем директоре организации Андрее Киперваре. Он также является депутатом Заксобрания Омской области. По данным сайта регионального Заксобрания, Кипервар находился на должности генерального директора организации с 2012 по 2020 год. Отметим, сейчас компания называется ООО «Блок-Модуль».

Напомним, накануне в Алтайском крае возбудили уголовное дело о превышении полномочий в отношении управляющего делами губернатора и правительства региона Андрея Степанова.