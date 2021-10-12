Управделами губернатора Алтайского края обвинили в превышении полномочий

В Алтайском крае возбудили уголовное дело о превышении полномочий в отношении управляющего делами губернатора и правительства, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

В Алтайском крае в отношении управляющего делами губернатора и правительства региона возбудили уголовное дело по части 1 ст. 285 УК РФ (Использование должностных полномочий вопреки интересам службы) и части 1 ст. 286 УК (Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий). По информации «Коммерсанта», фигурантом дела стал Андрей Степанов, занявший пост управделами в 2018 году.

По версии ФСБ, в 2016 году по инициативе управления делами губернатора и правительства Алтайского края был разработан проект строительства наземно-подземного гаража-стоянки в Барнауле. Стоимость контракта составила свыше 80 млн рублей. Для снижения затрат заказчик совместно с выигравшим аукцион подрядчиком приняли решение о внесении изменений в документацию, после чего она получила отрицательную оценку госэкспертизы.

Уточняется, что к тому моменту подрядчик уже выполнил некоторые работы, однако не получил за них оплату. В связи с этим он обратился в суд для возмещения затрат.

«В 2020 году управделами для исполнения решения суда и в целях сокрытия факта срыва госконтракта по строительству объекта государственной собственности Алтайского края из-за отрицательного заключения государственной экспертизы по воздвигаемому строению, в нарушение действующей процедуры и превышая должностные полномочия, дал распоряжение предоставить за счет бюджетных средств субсидию в размере 19 млн руб. для оплаты исковых требований подрядчика», — сказано в сообщении. Отмечается, что время будет решен вопрос об избрании меры пресечения фигуранту дела в виде заключения под стражу.

Напомним, в 2020 году суд вынес обвинительный приговор экс-управделами губернатора Алтайского края Алексею Белобородову. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, а также растрате. Белобородову назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, штрафа в размере 4 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.