Мэрия Новосибирска банкротит компанию, связанную с застройщиком из «черного списка»

Мэрия Новосибирска потребовала признать банкротом ООО «Компания С 4». Организация связана учредителем с застройщиком из «черного списка» ООО «НСК Девелопмент».

Сообщение о подаче заявления опубликовали на сайте арбитражного суда Новосибирской области 16 ноября. Сумма исковых требований составила более 31,7 млн рублей. Дата рассмотрения заявления пока не назначена.

Отметим, мэрия Новосибирска ранее подавала исковые заявления к «Компании С4». Так, в 2016 году муниципалитет обратился в арбитражный суд региона с требованием взыскать с организации задолженность по арендной плате за земельный участок. Сумма долга составила более 3 млн рублей. Иск был удовлетворен, однако позже стороны заключили мировое соглашение.

Невзирая на это, уже в 2018 году муниципалитет вновь обратился в арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о взыскании долга по аренде земли. Судебные тяжбы длились до 2020 года. Долг компании за период с июня 2016 года по сентябрь 2020 года составил почти 23 млн рублей, однако мэрия потребовала также взыскать с ответчика неустойку в размере 8,7 млн рублей. Общая сумма взыскания совпадает с исковыми требованиями, которые указаны в заявлении о банкротстве.

Муниципалитет также потребовал расторгнуть договор аренды земельного участка и обязать ответчика освободить территорию. Иск был удовлетворен в полном объеме в ноябре 2020 года.

Добавим, согласно кадастровому номеру, участок расположен в 18-ом Бронном переулке в Кировском районе города. Он находится рядом с другим участком земли, который еще в 2016 году по решению арбитражного суда Новосибирской области должна была освободить компания «НСК Девелопмент».

По данным сервиса Rusprofile, ООО «Компания С 4» зарегистрировано в 2008 году. Основным видом деятельности указано управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Учредителем стал бизнесмен Сергей Степанов. Он также контролирует ООО «НСК Девелопмент», которое в июне также потребовали признать банкротом. В декабре прошлого года компания «НСК Девелопмент» вошла в список застройщиков – крупнейших должников по аренде земли, обнародованный муниципалитетом.