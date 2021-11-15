В Новосибирскую область идут 20-градусные морозы

Первые зимние морозы ожидаются в Новосибирской области на неделе с 15 по 21 ноября. Уже в ночь на вторник столбик термометра опустится до -20 градусов.

Резкое похолодание наступит в Новосибирской области в ночь на 16 ноября.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, ночная температура во вторник упадёт до -10…-15, а местами и до -20 градусов. Днём ожидается -6…-11, местами до -16 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8, с порывами до 13 метров в секунду.

По данным прогноза сервиса «Яндекс.Погода», до конца недели дневная температура в Новосибирске будет держаться в пределах от -7 до -10 градусов. При этом в пятницу, 19 ноября, днём воздух остынет до -15 градусов.

Напомним, на прошлой неделе власти Новосибирска сообщали о подготовке городских служб к зиме.