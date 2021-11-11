В ближайшие дни синоптики прогнозируют приход в Новосибирск обильных снегопадов. Готовность дорожных служб к работе в зимних условиях проверили в ходе заседания штаба по уборке и содержанию улично-дорожной сети города.

К концу этой недели в Новосибирске пройдут сильные снегопады, а плюсовые температуры сменятся минусовыми — не только в ночное, но и в дневное время. Грядущие сложные дорожные условия и то, насколько городские службы к ним готовы, обсудили 10 ноября на заседании городского штаба по уборке и содержанию улично-дорожной сети.

Участниками совещания стали руководители дорожно-эксплуатационных учреждений (ДЭУ) и представители районных администраций.

«В первую очередь мы сейчас обращаем внимание на обеспеченность дорожных служб противогололедными средствами. Дождь и мокрый снег после заморозков приведут к тому, что гололед будет очень сильный», — отметил начальник управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Юрий Сердюк.

Представители ДЭУ города сообщили, что обеспечены необходимым количеством противогололедных реагентов либо ожидают их поставок в ближайшее время. Магистрали города планируется обрабатывать преимущественно в ночное время, днем дорожники займутся тротуарами, где акцент будет сделан на использование противогололедных материалов.

«Планы по вывозу снега разработаны. Запас по отсеву на территории базы составляет 1900 тонн. Плюс, на всякий случай, приобрели по 4 тонны «Бионорда» и соли», — рассказал директор МКУ «ДЭУ № 6» Николай Некрасов. Организация работает в Калининском районе Новосибирска.

В Первомайском районе пока только ожидают поставки «Бионорда» — именно им дорожники планируют обрабатывать Бердское шоссе взамен так называемой «дробленки» — продукта отсева горных пород.

В Центральном округе противогололедной смесью уже обработали тротуары на остановках общественного транспорта. Подрядчики дорожных работ успели получить и обратную связь от жителей. В частности, по поводу состояния лестницы, ведущей к станции метро «Гагаринская». Ситуацию на этом участке решено взять под особый контроль администрации.

В целом городские ДЭУ завершили подготовку снегоуборочной техники к выходу на линию в зимний период. Часть техники еще проходит ремонт — она будет выведена на дороги позже.

Так, директор МКУ «ДЭУ № 1» Алексей Лыков сообщил, что из 168 единиц специализированной техники, стоящей на учете в ДЭУ, готовы к работе на улично-дорожной сети 112 единиц. В ремонте пока находятся 37 машин, из них семь единиц техники — в долгосрочном ремонте. Общую готовность своего учреждения к зиме директор назвал «удовлетворительной».

При этом главным вопросом для городских служб по-прежнему остается значительный износ снегоуборочной техники.

«Из-за того, что техника очень устаревшая, она постоянно выходит из строя. Но мы прилагаем усилия для ее ремонта. Запчастями полностью обеспечены», — рассказали в ДЭУ Дзержинского района.

Другой проблемой для учреждений остается «кадровый голод». Так, в одном из ДЭУ левобережья сообщили, что штат механизаторов удалось в этом году закрыть лишь на 56%, водителей — на 69%. Укомплектованность дорожными рабочими составила лишь 38%. При этом иногда организациям не хватает водителей на технику, уже готовую к работе в зимний период.

«16 единиц техники у меня готовы к работе, но не обеспечены водителями. Укомплектованность водителями и машинистами — 50%, то есть каждый второй человек отсутствует», — сообщил Алексей Лыков.

Одной из причин нехватки кадров руководители ДЭУ города назвали в настоящее время высокую заболеваемость среди сотрудников.

Стоит отметить, что этой зимой районные администрации продолжат сотрудничать с подрядчиками, к работе которых в предыдущие годы не возникало нареканий. Так, в Ленинском районе основные дороги районного значения (3-й категории), по которым идут маршруты общественного транспорта, обслуживает ДЭУ, а на внутриквартальных проездах и дорогах 4-й категории работает подрядная организация.

В Первомайском районе обслуживанием дорог 1-й и 2-й категории занимается ДЭУ, а дороги 3–5-й категорий убирает ИП, которое хорошо себя зарекомендовало по итогам прошлого года.

Также этой зимой в городе продолжат практику установки знаков, разрешающих парковку у обочин дорог по четным или нечетным дням, чтобы дать возможность дорожной технике без помех убирать снег. При этом в мэрии подчеркивают, что не всегда установка таких знаков совпадает с графиком уборки, и водителям нередко приходится напрасно убирать авто. Поэтому в этом году планируется вывешивать знаки с указанием конкретного времени запрета парковки.

«Техника не всегда в четные или нечетные дни заходит на ту или иную дорогу. Наверное, нужно использовать опыт других больших городов, где точно в соответствии с графиком уборки висят знаки, запрещающие парковку. Например, во вторник с полуночи до семи утра нельзя парковаться и т. д. Наверное, это будет честнее по отношению к жителям города», — считает Юрий Сердюк.

Также он призвал новосибирских автомобилистов в снежные дни по возможности отказаться от использования личного транспорта и пересесть на общественный, чтобы облегчить дорожникам уборку улиц.

По итогам совещания руководители городских дорожных служб получили рекомендации от мэрии активизировать вывоз снега и приложить все усилия, чтобы в ближайшее время довести технику до 100%-ной готовности. Отдельные пожелания руководители получили по поводу привлечения новых сотрудников для работы на улично-дорожной сети.