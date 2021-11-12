Тимур Саттаров готовится снести здание дворца культуры на площади Маркса в Новосибирске

Дворец культуры «Сибсельмаш» на площади Маркса в Новосибирске могут снести уже в конце ноября, пишет «Прецедент» со ссылкой на известного новосибирского предпринимателя Тимура Саттарова.

Как сообщил Тимур Саттаров, его компания планирует получить согласование на снос здания ДК «Сибсельмаш» в конце ноября или начале декабря и сразу же приступить к демонтажу долгостроя.

Напомним, в январе 2020 года в мэрии Новосибирска рассмотрели концепцию реновации площади имени Карла Маркса. По замыслу проектировщиков, площадь должна была стать пешеходной с тремя точками притяжения: возле гостиницы «Турист», у ГУМа и около памятника Александру Покрышкину.

В январе этого года в интервью «Континенту Сибирь» главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин рассказывал, что вместо недостроенного дворца культуры «Сибсельмаш» на Маркса должен возникнуть многофункциональный центр, в котором будут гостиница, аппартаменты, важные общественные пространства, а также магазины и рестораны. «Что-то похожее на «Белую площадь» в Москве или Потсдамер-плац в Берлине», – сказал тогда главный архитектор города.

Во время пресс-конференции 17 сентября мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил о планах муниципалитета по сносу ДК «Сибсельмаш». Тогда глава города сообщил, что уже существует «проект комплексной застройки освободившегося пространства, который позволит завершить ансамбль площади Маркса и гармонизировать городскую среду в этой части мегаполиса».

Анатолий Локоть также обратился к горожанам с просьбой обсудить возможность переноса памятника Александру Покрышкину, который сейчас стоит перед дворцом культуры, в центр кольца на площади Маркса. «Континент Сибирь» провел собственный опрос читателей. Большинство его участников высказались за перенос памятника летчику-герою.