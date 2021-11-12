В Новосибирской области сформировали на 14% больше контейнерных составов

В октябре 2021 года Западно-Сибирская железная дорога в Новосибирской области сформировала и отправила на 14% больше контейнерных поездов, чем в октябре 2020 года.

Формирование контейнерных поездов позволяет сократить время доставки грузов почти вдвое в сравнении со сборными грузовыми составами, поэтому руководство ЗСЖД в Новосибирской области видит отправку спецсоставов одним из перспективных направлений улучшения сервиса при перевозке грузов железной дорогой.

В октябре текущего года со станций Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирской области отправлено 139 контейнерных поездов. Таким образом, в октябре 2021 года было сформировано на на 14% больше таких составов, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего с начала года с железнодорожных станций в Новосибирской области отправлены 1161 контейнерный поезд, что на 5,6% больше, чем за первые десять месяцев 2020 года. Из них 143 контейнерных состава были отправлены в КНР через пограничные переходы Локоть, Забайкальск и Наушки.

Еще 463 поезда проследовали через сухопутные пограничные переходы и припортовые станции Дальнего Востока, а 555 поездов – на станции восточного и западного полигонов железных дорог, а также на станции Западно-Сибирской магистрали.

По информации пресс-службы ЗСЖД высокая скорость доставки грузов контейнерным составом «достигается за счет того, что поезд полносоставный и идет от станции отправления до станции назначения без дополнительных операций на промежуточных станциях».