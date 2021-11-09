Железнодорожники Новосибирской области перевезли на 40% больше цемента

Погрузка цемента на Западно-Сибирской железной дороге в Новосибирской области показывает устойчивый рост с начала года. В октябре она увеличилась более чем на 40%.

В октябре 2021 года ЗСЖД в Новосибирской области перевезла порядка 38,9 тысяч тонн цемента, что на 40,7% больше, чем в октябре 2020 года. Всего за первые десять месяцев текущего года объем погрузки цемента превысил 402 тысячи тонн, что на 16,1% выше объёмов, погруженных за аналогичный период прошлого года.

Напоминаем читателям, что в августе на железной дороге в Новосибирской области соотношение погрузки первых восьми месяцев 2021 года к аналогичному периоду 2020 года составляло плюс 10,2%, из чего можно сделать косвенный вывод, что осенью экономика региона продолжает интенсивно развиваться.

Всего в регионе в январе-октябре текущего года погружено более 19,1 млн. тонн различных грузов, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года, а на всей ЗСЖД – 254,5 млн. тонн грузов, что дало прирост в 3,3% к аналогичному периоду прошлого года.

В структуре грузооборота всей Западно-Сибирской железной дороги наиболее высокий прирост с начала года произошёл в погрузке цемента – 2 млн. тонн (+10,3%), лома черных металлов – 1,5 млн. тонн (+17%), а также лесных грузов – 1,2 млн. тонн (+11,9%).

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