В Новосибирской области привились 3/4 железнодорожников

Более 17000 сотрудников Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирской области прошли вакцинацию от COVID-19 российскими препаратами.

В службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД сообщают, что первыми вакцины получают те железнодорожники, которые чаще всего контактируют с пассажирами и другими клиентами железной дороги — работники вокзалов, поездных бригад, билетные кассиры, машинисты, а также железнодорожный медицинский персонал и работники дошкольных учреждений.

Для вакцинации работников одного из самых крупных транспортных предприятий Новосибирской области используются российские вакцины «ГамКовидВак», «ЭпиВак» и «КовиВак». Железнодорожники, уже проходившие вакцинацию в начале года, ревакцинируются вакциной «Спутник Лайт», чтобы поддержать иммунитет к коронавирусной инфекции, а данные всех прошедших вакцинацию автоматически вносятся в Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19.

На сегодняшний день более 17000 железнодорожников в Новосибирской области уже привились от коронавирусной инфекции, что составляет больше 75% сотрудников Западно-Сибирской железной дороги в регионе.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, какие особые сервисы доступны маломобильным пассажирам ЗСЖД в Новосибирске, а также представлял читателям статистику пользования мобильным приложением для покупки электронных билетов на пригородные железнодорожные поезда.