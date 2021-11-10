В Новосибирской области работают 65 пунктов проката реабилитационного оборудования

10 ноября, в ходе обсуждения проекта регионального бюджета 2022 года с депутатами Заксобрания Новосибирской области министр труда и соцразвития региона Елена Бахарева рассказала о действующих в регионе программах поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья.

10 ноября на заседании комитета Законодательного собрания Новосибирской области по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике депутаты обсудили расходы областного бюджета, заложенные в проекте главного финансового документа региона на 2022 год. Основные параметры проекта бюджета области представил министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко.

По окончании доклада заместитель председателя комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Заксобрания Новосибирской области Елена Спасских поинтересовалась у представителей исполнительной власти области, какие реабилитационные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья реализуются в Новосибирской области и сколько в регионе пунктов проката реабилитационного оборудования.

Министр труда и социального развития региона Елена Бахарева сообщила депутатам, что в настоящее время в регионе работает 65 пунктов проката реабилитационной техники: «Я сразу скажу о пунктах проката. Мы развиваем эту тему в двух направлениях. В течение прошлого года мы на эти цели направили 18 миллионов рублей. Мы открыли 52 пункта проката и для взрослых и для детей. И 13 пунктов проката мы открыли чисто для детей».

По словам главы минсоцразвития Новосибирской области, пункты проката детского реабилитационного оборудования были организованы в последние два года, за счёт выделенных на эти цели 12 миллиардов рублей.

«На сегодняшний день в каждом районе Новосибирской области и города Новосибирска есть возможность у жителей получить оборудование для обеспечения пребывания человека с ограниченными возможностями в домашних условиях. Хоть ребёнка, хоть взрослого», – заявила министр.

Елена Бахарева отметила, что помимо пунктов проката оборудования для реабилитации региональные власти уделяют внимание поддержке служб ранней помощи, выездных и домашних микрореабилитационных центров, а также паллиативной службы для работы на дому. «В этом году на эти цели будет направлено 20 миллионов», – заключила свой комментарий глава минсоцразвития Новосибирской области.

Напоминаем читателям, что на этом же заседании стало известно, почему в 2022 году власти Новосибирской области выделят в 3 раза больше средств на региональную молодёжную политику.