Впервые за четыре года Новосибирская область опередила Омскую по валовому сбору зерна

В 2021 году в Новосибирской области собрано около 3,5 млн т зерна и зернобобовых культур. По этому показателю регион впервые за 4 года переместился на второе место среди регионов СФО, обогнав Омскую область.

Итоги уборки зерновых и зернобобовых были названы во вторник на пресс-конференции министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко. По словам глав министерства, в этом году общая посевная площадь в Новосибирской области увеличилась, составив 2 млн 306 тыс. га. «Благодаря вводу земель в оборот мы имеем возможность не просто увеличивать посевные площади зерновых культур, но и общую посевную площадь», — пояснил министр.

Что касается урожая, Новосибирская область, по данным на конец октября, собрала в этом году почти 3,5 млн т зерновых и зернобобовых. Для сравнения, в 2018 году этот показатель составлял около 2,5 млн т. Рост урожая позволил Новосибирской области занять второе место по регионам СФО, подвинув с него Омскую область, где объем урожая, по данным регионального минсельхоза, снижается третий год подряд. Первое же место в этом рейтинге традиционно удерживает Алтайский край: около 5,3 млн т в текущем году против чуть более 5 млн т. В 2018 году.

Урожайность зерновых в Новосибирской области в 2021 году также выросла и составила в среднем по области 23,3 центнера с гектара. Напомним, показатели уборочной кампании 2020 года в Новосибирской области также были выше, чем в году предшествующем, несмотря на климатические катаклизмы — от проливных дождей и града до засухи.